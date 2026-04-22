Наставник «Челси» Лиам Роcеньор высказался про предстоящий полуфинальный матч Кубка Англии с «Лидсом». Встреча состоится 26 апреля.

«Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. У меня есть свои мысли, свои чувства. Я подробно обсуждал, что нужно сделать этому клубу, независимо от того, кто главный тренер, чтобы он оказался там, где должен быть. Дело не во мне, а в этом футбольном клубе. "Челси" олицетворяет собой борьбу, дух и решимость.

Любая игра до конца сезона — это очень важная игра. Мне нужно обсудить это с тренерским штабом. И мы должны убедиться, что всё сделаем правильно к воскресенью», — цитирует специалиста BBC.

Матч 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом» начнется 26 апреля в 17:00 мск.