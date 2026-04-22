Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Конечно, удивляют. Чудеса бывают, и если это произойдет, будет одним из чудес. Осталось четыре игры. Как минимум, хотя бы три надо выиграть, чтобы в стыки попасть. Другие команды тоже должны будут проиграть, так что, конечно, это будет непросто. И так уже три игры подряд выиграли, кто бы мог подумать? Причем две из них на выезде и в последней на 90‑й с лишним минуте забили», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

«Сочи» с 18 очками занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Команда отстает от 14-го места на 4 балла.