Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о текущем положении дел в команде.

«Я верю в команду. Чтобы переломить такие непростые моменты, надо полностью отдавать себя на поле. Больше, чем на 100 процентов. Это касается всех в нашем коллективе, и меня в том числе. Когда ты отдаешь всего себя, то побеждаешь. Уверен в этом, так и было летом и осенью. Сейчас есть моменты, когда где-то не добегаем, где-то ножку уберем.

Очень грустно. Убежден, что ЦСКА должен побеждать, радовать болельщиков. Мне очень нравилось, как мы играли в первой части сезона. Мы все в одной лодке. Верю в нашего тренера, в идеи, которые он продвигает. Не всегда получается, но во втором тайме игры с "Ростовом" перестроились, взяли мяч под контроль, начали создавать. У меня был момент, когда прошел и ударил, но высоковато получилось», — приводит слова Кругового Bobsoccer.

В настоящий момент ЦСКА занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в финал Кубка России.