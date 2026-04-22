Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о текущем положении дел в команде.

Данил Круговой globallookpress.com

«Я верю в команду.  Чтобы переломить такие непростые моменты, надо полностью отдавать себя на поле.  Больше, чем на 100 процентов.  Это касается всех в нашем коллективе, и меня в том числе.  Когда ты отдаешь всего себя, то побеждаешь.  Уверен в этом, так и было летом и осенью.  Сейчас есть моменты, когда где-то не добегаем, где-то ножку уберем.

Очень грустно.  Убежден, что ЦСКА должен побеждать, радовать болельщиков.  Мне очень нравилось, как мы играли в первой части сезона.  Мы все в одной лодке.  Верю в нашего тренера, в идеи, которые он продвигает.  Не всегда получается, но во втором тайме игры с "Ростовом" перестроились, взяли мяч под контроль, начали создавать.  У меня был момент, когда прошел и ударил, но высоковато получилось», — приводит слова Кругового Bobsoccer.

В настоящий момент ЦСКА занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ.  Также команда вышла в финал Кубка России.