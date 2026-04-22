Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своем отношении к скорому ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Я вообще не сторонник лимита. Мне любые ограничения не кажутся правильными в этой ситуации.

Это все равно искусственное введение дополнительных российских футболистов. Может, не по спортивным принципам», — приводит слова Кержакова «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что уже со следующего сезона в РПЛ будет действовать новый лимит. На матч можно заявлять 12 легионеров, но только 7 смогут быть одновременно на поле.