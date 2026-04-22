Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара» в РПЛ.

«"Краснодар" борется за золото, а "Спартак" — за попадание в тройку. Но в предстоящей встрече я отдам предпочтение "красно‑белым". Потому что играют дома, думаю, полный стадион соберётся — этот раз. Второе — "Спартак" набрал очень приличный ход. А у "Краснодара", напротив, в последних матчах две ничьи. Поэтому, наверное, он на данный момент не в самом лучшем состоянии. Поэтому, думаю, "Спартак" выиграет с минимальным преимуществом», — приводит слова Кечинова « Матч ТВ ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в Москве в четверг, 23 апреля. Стартовый свиток прозвучит в 19:45 мск.