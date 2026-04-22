Российский тренер Александр Григорян оценил третью победу «Сочи» кряду в чемпионате России. Ранее команда одолела «Крылья Советов» — 2:1. Однако Григорян не верит, что южанам удастся не вылететь из РПЛ.

Александр Григорян globallookpress.com

«Считаю, что "Сочи" совершил подвиг, выиграв три матча. Мы видели обреченную команду, но она собралась с мыслями и показывает не только результат, но и качественную игру.

Тренер — зеркало команды. Мы видим воинственного Игоря Осинькина. Я не скептик, но не верю, что "Сочи" сохранит прописку в чемпионате России», — сказал Григорян «Матч ТВ».

«Сочи» с 18 очками продолжает замыкать таблицу РПЛ. 26 апреля команда в гостях встретится с московским «Динамо».