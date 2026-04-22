«Хетафе» одержал победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.
На 29-й минуте полузащитник «Реал Сосьедад» Йон Горротксатеги оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян0:1ХетафеХетафе
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру 46'), Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Такэфуса Кубо, Карлос Солер (Беньят Туррьентес 89'), Йон Горротксатеги (Йон Каррикабуру 89'), Пабло Марин (Андер Барренечеа 56'), Брайс Мендес (Микель Оярсабаль 56'), Орри Оускарссон
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Даконам Ортега Дьене, Абдель Абкар (Аллан Ньом 80'), Кико Фемения (Диего Рико 80'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин (Хавьер Муньос 68'), Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Адриан Лисо 88'), Sebastian Boselli
Жёлтые карточки: Орри Оускарссон 31', Пабло Марин 45', Дуйе Чалета-Цар 68' — Абдель Абкар 27', Хуан Иглесиас 37', Мауро Арамбарри 90+3', Аллан Ньом 90+4'
После этого матча «Хетафе» занимает 6-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 8-й позиции с 42 баллами.