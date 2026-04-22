Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева.

Михаил Галактионов

«Он выздоровел, восстановился.  Другой вопрос, что он не так много времени провел в общей группе.  Но никаких ограничений нет.  Вопрос его игрового тонуса и состояния.  Посмотрим, как будет мачт складываться.  Он готов, но остается вопрос на сколько.

В чемпионской ли гонке "Локомотив"?  У нас есть предстоящий матч, мы к нему готовимся.  Нам нужно его выиграть, показать хорошую игру.  Дальше будем уже смотреть.  Давайте вернемся к этому вопросу после матча», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.