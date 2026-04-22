Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ.

«Думаю, будет очень интересная игра, в которой обе команды захотят набрать очки, потому что они очень важны для "Зенита" в борьбе за чемпионство, а для "Локомотива" в борьбе за бронзу. Хотя если они обыграют "Зенит", то будут в шаге от чемпионской гонки, поэтому здесь всё еще может закрутиться с новой силой. Если эти возможности и мотивацию донести до футболистов, то они будут играть с удвоенной энергией и хорошей самоотдачей, потому что есть шанс побороться за чемпионскую гонку. И я думаю, что это должно придать матчу очень яркую голевую картину», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Локомотив» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице.