Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко признался, что у него было предложение от «Зенита» перед переходом в московский клуб. По словам футболиста, он доволен, что выбрал красно-белую команду.

«Да, были контакты с "Зенитом", клуб хотел меня подписать. В моменты контактов со "Спартаком" было предложение от "Зенита". Никаких сомнений, я всем доволен в "Спартаке".

Я выбрал "Спартак" из-за интереса клуба, потому что за мной лично приехали в Аргентину», — сказал Барко на шоу «Царский подкаст».

Барко играет за «Спартак» с лета 2024 года. За московский клуб игрок в РПЛ забил 20 голов и сделал 14 ассистов.