Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил победу команды над «Алавесом» (2:1) в 33-м туре Ла Лиги. Встреча прошла 21 апреля.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.

После матча с "Баварией" мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся семь матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось ещё шесть. Продолжается ли чемпионат Испании? С математической точки зрения он ещё не закончился, так что да, он продолжается», — цитирует Арбелоа сайт мадридского клуба.

Мадридский «Реал» идет вторым в таблице Примеры, набрав 73 очка.