Пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате проинформировал о возвращении Арсена Захаряна к тренировкам с основной командой.

«Арсен Захарян вчера впервые после болезни присоединился к общей тренировке. Он чувствует себя хорошо и занимается вместе с остальными игроками», — сообщил Мундуате в интервью Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе «Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании, победив в финале «Атлетико» со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). В финале 22-летний российский полузащитник не участвовал из-за острого гастроэнтерита.

В текущем сезоне Захарян вышел на поле в 20 матчах и забил один гол.