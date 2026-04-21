Многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер верит в шансы своего бывшего клуба завоевать золотые медали под началом Микеля Артеты.

«Я верю, что "Арсенал" выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Мне нравится, как играют в атаке Эберечи Эзе, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Нони Мадуэке. "Манчестер Сити" не сможет идеально завершить сезон без потерь», — приводит слова Венгера Goal.

Пока «Арсенал» возглавляет таблицу Премьер-лиги с 70 очками. Следом за ним идёт «Манчестер Сити», имеющий на три очка меньше, но играющий в запасе.