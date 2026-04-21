Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил шансы черноморского клуба остаться в РПЛ.

«Пока видно, что команда наконец‑то начала биться в каждой игре. Это дает определенные результаты. К сожалению, на сегодняшний момент все зависит от их главных конкурентов и от того, как они будут набирать очки. Есть еще определенная фора у прямых конкурентов.

Видно, что команда собралась и на 100 процентов выкладывается в игре, это дает результат и надежду. Теоретические шансы спастись есть, и пока они есть, команда будет биться, хотя график достаточно тяжелый. В следующем туре им в Москве играть с "Динамо", будет тяжелый матч. В какой‑то мере от этой игры будет зависеть, спасется "Сочи" или нет», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

«Сочи» с 18 очками занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Команда отстает от 14-го места на 4 балла.