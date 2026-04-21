Руководство «Ливерпуля» приняло решение оставить на посту главного тренера Арне Слота и в следующем сезоне, информирует издание Sky Sports.

Несмотря на вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от «ПСЖ», работа 47‑летнего голландца признана удовлетворительной в текущем сезоне.

Сейчас «Ливерпуль» близок к тому, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, занимая пятое место, которое даёт право играть в главном турнире Старого Света. Сейчас мерсисайдцы опережают «Челси» на 7 очков за 5 туров до конца чемпионата.

Слот тренирует «Ливерпуль» с 2024 года и в первый же сезон привёл команду к победе в АПЛ.