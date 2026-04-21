Тренер вратарей «Тулузы» Эрик Аллибер, ранее работавший с голкипером «ПСЖ» Люкой Шевалье в «Лилле», выразил мнение, что Луис Энрике может выпустить француза в стартовом составе на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Нантом».

Люка Шевалье globallookpress.com

Сейчас основным вратарем парижан является Матвей Сафонов, а Шевалье пока проигрывает конкуренцию россиянину.

«Такой шаг со стороны Луиса Энрике стал бы важным сигналом и показал бы игроку: "Мы в тебя верим". На мой взгляд, в этом есть логика. Люка не растерял своих качеств. Любому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться, и сейчас подходящий момент, чтобы снова дать ему игровую практику. Это было бы оправданно и для Матвея Сафонова после отрезка, в котором он провёл много матчей. Если Люка вновь появится на поле, он тренера не подведёт. У него достаточно характера, чтобы справиться с таким вызовом. Он наверняка захочет доказать, что не намерен опускать руки», — приводит слова Аллибера L'Équipe.