Тренер вратарей «Тулузы» Эрик Аллибер, ранее работавший с голкипером «ПСЖ» Люкой Шевалье в «Лилле», выразил мнение, что Луис Энрике может выпустить француза в стартовом составе на матч 31-го тура чемпионата Франции с «Нантом».

Сейчас основным вратарем парижан является Матвей Сафонов, а Шевалье пока проигрывает конкуренцию россиянину.

«Такой шаг со стороны Луиса Энрике стал бы важным сигналом и показал бы игроку: "Мы в тебя верим".  На мой взгляд, в этом есть логика.  Люка не растерял своих качеств.  Любому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться, и сейчас подходящий момент, чтобы снова дать ему игровую практику.  Это было бы оправданно и для Матвея Сафонова после отрезка, в котором он провёл много матчей.  Если Люка вновь появится на поле, он тренера не подведёт.  У него достаточно характера, чтобы справиться с таким вызовом.  Он наверняка захочет доказать, что не намерен опускать руки», — приводит слова Аллибера L'Équipe.