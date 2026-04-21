Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о невозможности автоматического продления контракта с полузащитником команды Муми Нгамале.

«Это правда, что контракт Нгамале больше не может быть продлен автоматически из-за невыполнения условий по сыгранным матчам.

Когда "Динамо" начнет переговоры по продлению? Сейчас у нас важные матчи, команда будет к ним готовиться. На данный момент — это приоритет клуба.

Клуб желает сохранить Нгамале? Муми — важный игрок для нас. В свое время он внес большой вклад в то, что мы максимально приблизились к первому месту. Конечно, мы хотим, чтобы он продолжал помогать команде», — цитирует Пивоварова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Муми Нгамале провел за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом истекает в июне.