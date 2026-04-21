Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Игорь Осинькин
Игорь Осинькин globallookpress.com

«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно.  И самое ценное, что это происходит в такой момент.  Мы хотим показать, что нас рано "хоронили", что мы боремся и живы.  То, как сейчас ребята отдаются всему, — это очень красивая история.  Что касается профессионализма — прямо идеальная», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.  Черноморский клуб отстает от 14-ой строчки на 4 балла.