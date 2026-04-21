Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент. Мы хотим показать, что нас рано "хоронили", что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, — это очень красивая история. Что касается профессионализма — прямо идеальная», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Черноморский клуб отстает от 14-ой строчки на 4 балла.