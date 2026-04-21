Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал ничью своей команды с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Данил Круговой
globallookpress.com

«Должны были побеждать.  Не вошли сразу в игру, плохо контролировали мяч, подстроились под игру "Ростова".  Во втором тайме создали какие‑то моменты.

Забитый гол?  Ваня Обляков получил мяч, покатил мне налево.  Мойзес был выше, я был чуть сзади.  С Тамиком Мусаевым много разговаривали, как открываться.  Он вышел, открылся и забил.

О чем говорили с судьей в конце?  Вратарь "Ростова" много лежал на поле, а добавили не так много времени.  Боковой сказал, мы же не можем 11 минут играть.  Я понял, спасибо», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.