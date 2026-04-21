Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал ничью своей команды с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Данил Круговой globallookpress.com

«Должны были побеждать. Не вошли сразу в игру, плохо контролировали мяч, подстроились под игру "Ростова". Во втором тайме создали какие‑то моменты.

Забитый гол? Ваня Обляков получил мяч, покатил мне налево. Мойзес был выше, я был чуть сзади. С Тамиком Мусаевым много разговаривали, как открываться. Он вышел, открылся и забил.

О чем говорили с судьей в конце? Вратарь "Ростова" много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал, мы же не можем 11 минут играть. Я понял, спасибо», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.