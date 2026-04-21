Экс-звезда сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о перспективах своего коллеги по амплуа Матвея Кисляка.

«Кисляка в перспективе можно будет поставить на один уровень с Головиным — по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит.

Раньше почти каждый сезон появлялись новые имена: Кокорин, Смолов, Глушаков, потом Щенников. До этого — Акинфеев, Аршавин, Быстров. Сейчас была пауза, но хорошо, что снова появляются — Кислый, Данилов, Батраков. На них смотришь — глаз радуется. С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешёл в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.

Как по мне, он уже сейчас готов играть в Европе. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого Матвея. Наверное, в условный Чемпионшип и сам Кисляк не захочет. На предложения "Реала" или "Барселоны" тяжело рассчитывать, но это должна быть команда, которая борется за высокие места», — сказал Дзагоев «Чемпионату».

20-летний воспитанник армейцев Кисляк второй год является твёрдым игроком основного состава ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 20 млн евро.