Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, чего он ожидает от матча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». По его мнению, оба клуба будут играть на победу.

«Московский "Локомотив" в матче с "Зенитом" будет играть на победу. Если удастся выиграть, москвичи останутся на третьем месте, окажут помощь "Краснодару", хотя "Локомотив" об этом не думает. Но самое главное, дрогнет ли "Зенит"? Команда в еще одной важнейшей игре РПЛ должна показать свой чемпионский характер.

Мы думали, что ключевым станет матч "Зенит" — "Краснодар", а получается, что "Локомотив" — "Зенит". Так что будем увлеченно следить за игрой, пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.