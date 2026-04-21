Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 34-го тура АПЛ против «Бернли».

«Сразу после игры в прошлое воскресенье у нас состоялся разговор в раздевалке. "Арсенал" возглавляет таблицу, если бы сезон завершился прямо сейчас, они стали бы чемпионами.

Нужно посмотреть, как футболисты смогут восстановиться после столь напряженного матча как в физическом плане, так и в психологическом. Осталось шесть игр, мы четко осознаем, что может случиться при тех или иных результатах. Отправимся на игру с "Бернли", чтобы сыграть должным образом. Мы хотим победить, ведь именно это нам и нужно», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» с 67 очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.