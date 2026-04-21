«Рома» намерена усилить состав полузащитником «Интера», Давиде Фраттези.  Об этом рассказал журналист Маттео Моретто в социальных сетях.

Давиде Фраттези
Давиде Фраттези

Согласно источнику, римский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения игрока «нерадзурри», и в ближайшее лето планирует предпринять конкретные шаги для этого.  Миланский клуб готов отпустить футболиста, если получит за него приемлемое предложение.

В текущем клубном сезоне Давиде Фраттези сыграл 30 матчей и отдал три результативные передачи.  Его контракт с «Интером» действует до лета 2028 года.