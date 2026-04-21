«Рома» намерена усилить состав полузащитником «Интера», Давиде Фраттези. Об этом рассказал журналист Маттео Моретто в социальных сетях.

Согласно источнику, римский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения игрока «нерадзурри», и в ближайшее лето планирует предпринять конкретные шаги для этого. Миланский клуб готов отпустить футболиста, если получит за него приемлемое предложение.

В текущем клубном сезоне Давиде Фраттези сыграл 30 матчей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Интером» действует до лета 2028 года.