Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал свои мысли о будущем в клубе.

«Это будет мой последний шаг в карьере. Да, я бы хотел продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом. Все знают, что я очень доволен здесь, но мне нужно обсудить это с семьей. Время для разговора еще придет, сейчас не самый подходящий момент», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена продлить контракт с Фликом. Клуб планирует заключить соглашение до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Флик руководит «Барселоной» с 2024 года. За это время команда под его руководством завоевала Ла лигу и Кубок Испании в сезоне 2024/25, а также дважды стала обладателем Суперкубка страны в 2025 и 2026 годах.