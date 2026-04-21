Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Матч интересный, но концовка нас не устроила.

Чего не хватило, чтобы сохранить преимущество? Во‑первых, "Сочи" играет хорошую серию матчей. Во‑вторых, в концовке не хватило двух футболистов, это было большое преимущество для соперника.

Мы хотели выиграть и, может быть, это накладывало отпечаток. После удалений нам нужно было более организованно провести последние минуты. Хотя, по нашему мнению, мы немного переиграли лишнее время.

Команды играли за право остаться в РПЛ? Нет, команды играли за три очка, решали свои задачи. Не взяли очки здесь — будем брать с "Локомотивом"», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» с 23 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.