Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о планах футболиста на будущее.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Видно будет. Конечно, для молодого футболиста основное — игровая практика, Захаряну нужно играть. Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена. Из этого и будем исходить», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Захаряна 20 матчей, в которых он забил один мяч. Он перебрался в команду из Сан-Себастьяна из «Динамо» в 2023 году.