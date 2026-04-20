Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о планах футболиста на будущее.

Арсен Захарян
«Видно будет.  Конечно, для молодого футболиста основное — игровая практика, Захаряну нужно играть.  Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена.  Из этого и будем исходить», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Захаряна 20 матчей, в которых он забил один мяч.  Он перебрался в команду из Сан-Себастьяна из «Динамо» в 2023 году.