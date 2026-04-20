Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу результата центрального матча 25‑го тура между «Краснодаром» и «Балтикой», который завершился вничью со счётом 2:2.

Жубал спас «Краснодар» от поражения

«Нынешняя "Балтика" — команда, которой по зубам любой соперник. Всё это знали, в том числе "Краснодар". Мне кажется, они ещё малой кровью отделались: могли и проиграть.

"Балтика" тем и отличается, что она очень мобильна на всех позициях, у команды отличная функциональная готовность. И по игре у них всё в порядке: они умеют контролировать мяч, не проигрывают единоборства — это те качества, которые есть не у всех команд. И психологически они очень крепкие. У "Краснодара" индивидуально, может, и сильнее футболисты, но по морально‑волевым качествам "Балтика" имеет превосходство.

Вообще, наш чемпионат очень хорош тем, что абсолютно на всех этажах турнирной таблицы идёт борьба: трудно сказать, кто станет чемпионом и кто вылетит», — сказал Непомнящий в интервью «Матч ТВ».

«Краснодар» смог уйти от поражения только в компенсированное время после точного удара защитника Жубала. Благодаря этой ничьей в таблице РПЛ сменился лидер: теперь у «Зенита» 55 очков, а у «Краснодара» — на очко меньше.