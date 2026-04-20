Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман поздравил «Баварию» с победой в Бундеслиге в сезоне-2025/26.

«Поздравляю "Баварию". Венсан Компани сумел построить коллектив, который взял титул не только уверенно, но и ярко — за счёт сильной командной игры.

Я, разумеется, особенно рад за футболистов сборной, ведь этим летом у нас стоят серьёзные задачи. Победный настрой и уверенность, которые они показывают в каждом матче за "Баварию", действительно впечатляют. Надеюсь, это проявится и на чемпионате мира этим летом», — цитирует специалиста Bayern&Germany.

Напомним, теперь в активе «Баварии» 35 чемпионских титулов — это абсолютный рекорд.