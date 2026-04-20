Российский хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук с недавнего времени стал вице‑капитаном своего клуба.

«Альмирон выбыл на две недели из‑за раздражения в колене, поэтому Миранчук будет капитаном команды в его отсутствие. У нас нет официально утверждённого вице‑капитана, но, думаю, его вполне можно так назвать», — цитирует директора по коммуникациям Криса Винклера Sport24.

30‑летний Миранчук пополнил ряды американского клуба летом 2024 года, перейдя из итальянской «Аталанты».

Всего за это время российский хавбек провёл 58 матчей, забил в них 15 мячей и сделал 7 результативных передач. В данный момент портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 8 млн евро, а его контракт с клубом действует до декабря 2027 года.