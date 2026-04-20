Авторитетное издание L'Équipe оценило игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 30-го тура Лиги 1 с «Лионом» (1:2). Встреча состоялась 19 апреля.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Оставленный без должной поддержки защитников, россиянин тем не менее помог своей команде избежать ещё большего количества пропущенных мячей. Он также продемонстрировал уверенность на выходах при верховых мячах и ни разу не ошибся на угловых», — написал L'Équipe.

После 28 матчей парижане лидируют в таблице, набрав 63 очка. У «Лиона» 54 балла после 30 встреч.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года.