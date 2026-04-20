В матче 33-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Джека Харрисона на 30-й минуте встречи. Уйти от поражения хозяева смогли на 71-й минуте, когда отличился Тьяго Габриэль.
Результат матча
0:1 Джек Харрисон 30' 1:1 Тьягу Габриел 71'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел, Антонино Галло (Корри Ндаба 85'), Юльбер Рамадани, Умар Нгом (Омри Гандельман 57'), Лассана Кулибали, Конан Н’Дри (Ламек Банда 56'), Сантьяго Пьеротти, Валид Шеддира (Никола Штулич 57')
Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Luis Balbo 11'), Лука Раньери, Марин Понграчич, Николо Фаджоли (Марко Брешианини 80'), Джек Харрисон (Якопо Фаццини 80'), Шер Ндур (Джованни Фаббиан 80'), Роландо Мандрагора, Роберто Пикколи, Альберт Гудмундссон (Манор Соломон 60'), Dodo
Жёлтые карточки: Сантьяго Пьеротти 62', Тьягу Габриел 72' — Давид де Хеа 76', Марин Понграчич 80', Якопо Фаццини 82', Манор Соломон 90+1'
«Фиорентина» с 36 баллами идет на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А, «Лечче» (28) — 18-й.