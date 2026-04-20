Приз лучшего тренера английского Чемпионшипа достался знаменитому в прошлом полузащитнику Фрэнку Лэмпарду, который сейчас тренирует «Ковентри», сообщает сайт Английской футбольной лиги (EFL).

47‑летний специалист официально вывел «Ковентри» в элиту английского футбола за три тура до конца чемпионата.

Лэмпард возглавил команду в ноябре 2025 года, и с тех пор она сделала мощный скачок в результатах.

Напомним, что «Ковентри» не выступал в элите английского футбола на протяжении 25 лет. Лэмпард также известен по работе с «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоном».