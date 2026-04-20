Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился впечатлениями от победы в матче с «Челси» (1:0).

«На самом деле, мы живем для таких моментов. Именно поэтому мы играем: ради больших матчей, важных игр, ярких выступлений и чтобы болельщики это чувствовали. Мне очень нравится быть частью этого и видеть, как люди получают от этого такое удовольствие. В этом и заключается красота футбола, его чистота. Это была важная победа во всех смыслах.

Мы преодолели череду дисквалификаций и травм, а затем и то, что Лени Йоро выбыл из строя, ему пришлось приходить в себя. Ребята заслуживают огромной похвалы за это, и, честно говоря, тренеры тоже, за то, что разработали план и адаптировались за пару дней, убедившись, что всё в порядке. Так что сегодня есть чем гордиться. В некоторых моментах мы могли играть немного лучше, но я думаю, что это была игра на результат, и в итоге нам удалось его добиться», — приводит слова Каррика клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» продолжает идти на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.