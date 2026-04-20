Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Игра прошла 19 апреля.

«Это было очень разочаровывающее зрелище. В такой важной игре ожидаешь энергии, концентрации и характера, но "Арсенал" не показал ничего из этого. С самого начала команда выглядела нервной, допускала простые ошибки и позволила "Манчестер Сити" контролировать всё.

В обороне они действовали неорганизованно. В центре поля проиграли слишком много единоборств. В атаке создали очень мало и ни разу не выглядели по-настоящему опасно. Создавалось ощущение, что они просто ждали, когда что-то произойдёт, вместо того чтобы самим навязывать игру. Полузащита? Полностью отсутствовала. Ни контроля, ни присутствия, ни авторитета. Я едва замечал Мартина Субименди на поле, и это говорит обо всём относительно того, как "Арсенал" выступил в этой зоне.

Это не тот "Арсенал", который я знал раньше. Что изменилось? Этот клуб всегда строился на уверенности, борьбе и гордости, особенно в больших матчах. Сейчас всего этого не было.

Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно появляться в таких играх. "Арсенал" этого не сделал — и именно поэтому проиграл», — сказал Анри Sky Sports.