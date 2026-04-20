Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Сити» со счетом 1:2.  Игра прошла 19 апреля.

«Это было очень разочаровывающее зрелище.  В такой важной игре ожидаешь энергии, концентрации и характера, но "Арсенал" не показал ничего из этого.  С самого начала команда выглядела нервной, допускала простые ошибки и позволила "Манчестер Сити" контролировать всё.

В обороне они действовали неорганизованно.  В центре поля проиграли слишком много единоборств.  В атаке создали очень мало и ни разу не выглядели по-настоящему опасно.  Создавалось ощущение, что они просто ждали, когда что-то произойдёт, вместо того чтобы самим навязывать игру.  Полузащита?  Полностью отсутствовала.  Ни контроля, ни присутствия, ни авторитета.  Я едва замечал Мартина Субименди на поле, и это говорит обо всём относительно того, как "Арсенал" выступил в этой зоне.

Это не тот "Арсенал", который я знал раньше.  Что изменилось?  Этот клуб всегда строился на уверенности, борьбе и гордости, особенно в больших матчах.  Сейчас всего этого не было.

Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно появляться в таких играх. "Арсенал" этого не сделал — и именно поэтому проиграл», — сказал Анри Sky Sports.