Бывший полузащитник «Милана», «Челси» и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о претензиях «Барселоны» и «Реала» к работе судей в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

«Они регулярно выражают недовольство, хотя на это нет достаточных причин. В прошлом обе команды выигрывали от судейских решений, но теперь ситуация изменилась. Это часть футбольной реальности, с которой непросто смириться, и я это понимаю», — цитирует Гуллита издание Marca.

Касательно «Барселоны», стоит отметить, что в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико» команда дважды потеряла игроков из-за красных карточек. Удаление получили Пау Кубарси и Эрик Гарсия.