Бывший португальский футболист Луиш Фигу поделился своим мнением о главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме.

«Вы, французы, должны высоко ценить то, чего добился Дешам с национальной командой. Впереди вас ждет новый этап, и с таким уровнем игроков вы способны сформировать две сильные команды. Дешаму тоже предстоит что-то новое, но очевидно, что его опыт и уникальные качества пригодятся ему в мадридском Реале», — приводит слова Фигу RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную после чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Также стало известно, что мадридский «Реал» проявляет интерес к его услугам, а в настоящее время клуб возглавляет Альваро Арбелоа.