«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» закроют программу 33-го тура АПЛ очным поединком, который состоится 20 апреля в Лондоне на «Селлхерст Парк». Начало игры в 22:00 мск.

«Кристал Пэлас» в середине турнирной таблицы. Ему вряд ли грозит зона вылета, при этом команда в 6 очках от еврозоны. Ставит ли команда перед собой цель бороться за еврокубки в чемпионате, пока непонятно. Однако «орлы» играют неплохо и это факт. Вдобавок клуб удачно выступает в Лиге конференций, где уже дошел до полуфинала.

«Вест Хэму» предстоит сложная концовка сезона. «Молотобойцы» всего в одном пункте от зоны вылета и сейчас ведут гонку за выживание с «Тоттенхэмом». В прошлом туре гости разгромили «Вулверхэмптон», которому уже ничего не светит. Теперь соперник посложнее и команде Нуну Санту нужно как бы там ни было добывать очки. Победа сегодня может спасти их от вылета в концовке.

Букмекеры дают 2.52 на победу «Кристал Пэлас» и 2.88 на победу «Вест Хэма», на ничью они дают 3.39.

Искусственный интеллект считает, что команды не выявят победителя, игра должна закончиться нулевой ничьей.

