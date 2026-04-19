Полузащитник «Спартака» Жедсон высказался о победе своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Очень рад голу, но в первую очередь победе. Игра на новой позиции? Мне без разницы, на какой позиции помогать команде. Я готов играть везде.

Несколько матчей "Спартак" не проигрывает? Для нас каждая игра как финал. У нас очень амбициозные цели, каждая игра — шанс заработать три очка», — передает слова Жедсона «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Краснодаром» 23-го апреля.