В 25‑м туре Российской Премьер‑лиги махачкалинское «Динамо» потерпело домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:1.

Первый тайм получился довольно закрытым — забитых мячей не было. Вторые 45 минут получились намного интереснее.

На 71-й минуте Александр Соболев не реализовал пенальти, а через 7 минут хавбек хозяев Никита Глушков забил в свои ворота. Этот автогол так и остался единственным забитым мячом в матче.

Результат матча Динамо Мх Махачкала 0:1 Зенит Санкт-Петербург Динамо Мх: Миро, Volk, Azzi, Alarcon, Tabidze, Sundukov, Akhmedov, Moubarik, Mrezigue, Hosseinnejad, Glushkov Зенит: Нино, Луис Энрике, Вендел, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Jhon Jhon, Sobolev

Пока «Зенит» вернулся на первое место с 55 очками. Клуб из Махачкалы с 23 очками идет на 11-й позиции.