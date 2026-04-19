В 25‑м туре Российской Премьер‑лиги махачкалинское «Динамо» потерпело домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:1.

Первый тайм получился довольно закрытым — забитых мячей не было.  Вторые 45 минут получились намного интереснее.

На 71-й минуте Александр Соболев не реализовал пенальти, а через 7 минут хавбек хозяев Никита Глушков забил в свои ворота.  Этот автогол так и остался единственным забитым мячом в матче.

Результат матча

Динамо МхМахачкалаДинамо Мх0:1ЗенитЗенитСанкт-Петербург
Динамо Мх:  Миро,  Volk,  Azzi,  Alarcon,  Tabidze,  Sundukov,  Akhmedov,  Moubarik,  Mrezigue,  Hosseinnejad,  Glushkov
Зенит:  Нино,  Луис Энрике,  Вендел,  Adamov,  Drkusic,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Jhon Jhon,  Sobolev

Пока «Зенит» вернулся на первое место с 55 очками.  Клуб из Махачкалы с 23 очками идет на 11-й позиции.