Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал слухи по поводу грядущего ухода главного тренера Массимилиано Аллегри в сборную Италии.

«Я думаю, что сейчас бесполезно говорить об этом: нам нужно сосредоточить всю нашу энергию на достижении нашей цели, которой является квалификация в Лигу чемпионов. Это будет означать очень многое для будущего и стратегии этого клуба.

Аллегри проделал очень хорошую работу в этом сезоне, у него очень продолжительный контракт. Мы работаем с ним над планированием будущего», — сказал Таре в интервью DAZN.

Второй приход Аллегри в «Милан» состоялся летом 2025 года. Сейчас команда с 66 очками занимает второе место в Серии А после 33 матчей. Сегодня, 19 апреля, «россонери» в гостях переиграли «Верону» со счётом 1:0.