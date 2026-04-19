Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о неудачных результатах ЦСКА после зимней паузы.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Что происходит с ЦСКА? У меня нет ответа на этот вопрос. Я много кому его задавал, и ответа пока никто не находит.

Насколько Челестини в ресурсе сейчас? По моим ощущениям, он нервничает, поэтому команда так и выступает. Состояние, в котором пребывает тренер, передается игрокам. Очевидно, здесь такое есть», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Напомним, что в 25-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. После этого матча армейцы занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 43 очками в активе.