Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Как оценю этот матч? С точки зрения игры — положительно. Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать еще два, тогда было бы полегче. Ребят отдали все, они большие молодцы, двигаемся дальше.

Что пошло не так в эпизоде со вторым голом? Куча‑мала, мяч отскочил к игроку соперника. Ключевой эпизод — падение Андерсона. Нужно было быстро встать, сориентироваться, но он не смог это сделать, а игрок "Краснодара" сумел. Такое бывает, ничего сверхтактического в этом эпизоде нет.

Есть ли у нас установка доигрывать до конца, даже если кажется, что эпизод заигран? Конечно. В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают», — сказал Нагайцев «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против «Ахмата» 23-го апреля.