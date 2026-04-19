Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш провёл переговоры с представителями нападающего лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли.

По данным Get French Football News, парижский клуб продолжает работу как над сохранением ключевых игроков, так и над потенциальным усилением состава в летнее трансферное окно.

В «ПСЖ» рассматривают возможность подписания 24-летнего бразильца уже ближайшим летом.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года, а его контракт с английским клубом действует до июня 2027 года.

В текущем сезоне форвард провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.