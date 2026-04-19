Главный тренер «Спартака»Хуан Карлос Карседо поделился своими мыслями о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы нацелены на победу, чтобы порадовать наших болельщиков и улучшить положение в турнирной таблице. "Ахмат" отлично начал весеннюю часть сезона, не проигрывая на выезде. Мы обсуждали тренера и знаем о дополнительной мотивации Станислава Черчесова, его связи со "Спартаком", — отметил Карседо в эфире "Матч ТВ".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 42 очка в 24 матчах. "Ахмат", в свою очередь, находится на девятой строчке с 31 очком.