Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Я очень рад, это замечательная победа. Моя стычка с Габриэлом Магальяйнсом? Думаю, что-то такое происходит постоянно. Пусть другие решают, выиграл ли я ту битву. Я забил гол, а значит победил, мяч получился красивым. Это был решающий момент.

А ещё мне запомнился тот навес, после которого Бернарду Силва выбил мяч. Я так и сказал ему, что сегодня он был похож на Каннаваро. Не хочу поддаваться эмоциям, но Берни, ты как всегда был хорош.

Чемпионская гонка? Считаю, что каждая игра для нас как финал. В эту среду нас ждёт новый финал. Как только мы закончим это интервью, я сразу пойду восстанавливаться и готовиться к игре с "Бёрнли". Этот матч будет так же важен, как прошедшая игра или прошлая встреча с Челси», — приводит слова Холанна BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Горожане» отстают от «Арсенала» на 3 пункта, имея игру в запасе.