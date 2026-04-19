«Галатасарай» планирует подписать полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» — Бруну Фернандеша. Турецкий гранд намерен укрепить состав к новому сезону Лиги чемпионов, сообщает Takvim.
Как стало известно, «Галатасарай» ранее уже предпринимал попытку приобрести португальского игрока. Теперь руководство клуба намерено возобновить переговоры с Фернандешем в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт восемь голов и 19 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2027 года.