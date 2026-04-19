Экс‑защитник сборной России Виталий Дьяков считает, что московский «Локомотив» не растеряет своё преимущество перед конкурентами в оставшихся турах и финиширует на третьем месте в таблице РПЛ.

После победы над «Оренбургом» (1:0) в последней игре «железнодорожники» с 48 очками идут третьими в чемпионате России. Дальше располагаются: «Балтика» (44 очка, на игру меньше), ЦСКА (43 очка) и «Спартак» (42 очка, на матч меньше).

«Что касается последнего матча "Локомотива" с "Оренбургом", то с этой командой у нее дома всегда играть очень трудно. Оренбуржцы борются за то, чтобы не вылететь напрямую, и смотрелись хозяева поля неплохо. "Локомотив" взял три очка — это самое важное. Даже если не самая качественная игра: результат остается, а игра забывается. В целом "Локо" грамотно сыграл.

Полагаю, что "красно‑зеленые" смогут удержаться на третьем месте и взять бронзу. Если говорить об основных конкурентах, то мы видим, что у ЦСКА спад, выглядит он неважно, а "Спартак" в поисках своей игры при новом тренере Карседо, да и о Кубке думает сейчас. "Балтика" уже и так высоко забралась — не думаю, что сможет еще выше подняться. "Локо" не отдаст третье место. И он более стабилен», — сказал Дьяков «Матч ТВ».