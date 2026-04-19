Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о последних новостях из стана команды.

«Будущее Черчесова? Станислав Саламович твердо намерен остаться и отработать весь контракт.

Абдулкадыров? Все будет решаться по окончании аренды. Главный тренер будет принимать решение. Он принимает решение, кто в составе, а кто нет. Кто лучше готов, тот и выходит.

Мелкадзе? В первую очередь Георгий прибавил в отношении к футболу и самому себе. Станислав Саламович ему помог раскрыться в этом. Тренер что? Он может только помочь футболисту», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Ахмат» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.