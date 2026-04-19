Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о последних новостях из стана команды.

Станислав Черчесов

«Будущее Черчесова?  Станислав Саламович твердо намерен остаться и отработать весь контракт.

Абдулкадыров?  Все будет решаться по окончании аренды.  Главный тренер будет принимать решение.  Он принимает решение, кто в составе, а кто нет.  Кто лучше готов, тот и выходит.

Мелкадзе?  В первую очередь Георгий прибавил в отношении к футболу и самому себе.  Станислав Саламович ему помог раскрыться в этом.  Тренер что?  Он может только помочь футболисту», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Ахмат» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.