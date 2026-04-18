Капитан «Спартака» Роман Зобнин отметил, что он не задумывался о переходе в другую команду.

Роман Зобнин
Роман Зобнин globallookpress.com

Ранее красно-белые продлили соглашение с Зобниным до 2027 года.  Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Был готов ко всем вариантам развития событий.  В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось.  Не допускал переход в другой клуб?  Именно так.  Сейчас для меня есть только "Спартак".  При этом за пределами футбола у меня все выстроено и готово к жизни после карьеры игрока.  Мне будет чем заняться.  И смысла переходить в другой клуб просто не вижу», — цитирует Зобнина официальный сайт «Спартака».

Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.  В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал два ассиста.