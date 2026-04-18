Мадридский «Реал» намерен продлить соглашение с бразильским вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, в ближайшее время клуб планирует сделать футболисту предложение о новом контракте. Действующее соглашение, подписанное на улучшенных условиях в 2023 году, рассчитано до конца июня 2027 года.

Также ранее появлялась информация, что ни один клуб не готов оформить трансфер игрока в предстоящее летнее окно.

В нынешнем сезоне 25-летний Винисиус провёл 47 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и 14 результативных передач.